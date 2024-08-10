Türkiye’de yeni günde dev markaların kararları gündem oldu. İlk açıklama Nike’tan geldi. Nike, Türkiye’ye satışlarını kapattığını ve e-ticaret düzenlemeleri nedeniyle mağduriyet yaratmak istemediğini duyurdu. Bu sıcak gelişme Türkiye’de geniş ses getirirken Nike gibi farklı markaların da karar alabileceği belirtildi. Bu nedenle de gözler Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı markalara çevrildi. Uzun zamandan beri gündemde yer alan Zara, Beshka, Pull&Beer, Oysho çekilecek iddiaları yeniden gündeme geldi.

Zara, Beshka, Pull&Beer, Oysho Türkiye’den Çekilecek mi?

Zara, Beshka, Pull&Beer, Oysho markalarının üst grubu olarak bilinen Inditex, Türkiye’ye 26 yıl önce giriş yapmıştı. 26 yıldan beri farklı markalar ile Türkiye’de hizmet veren markaların geleceğine yönelik yeni bir açıklama geldi. Açıklamalarda Hürriyet Gazetesi gibi önde haber kaynaklarında yer alan iddialara sert tepki gösterildi. Inditex Türkiye yöneticilerinin sabah saatlerinden itibaren konuşulan Zara, Beshka, Pull&Beer, Oysho Türkiye’den çekilecek mi iddialarına yanıtları olay oldu.

Zara, Beshka, Pull&Beer, Oysho Türkiye’den Çekilmeyecek!

Inditex yöneticilerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi;

Oysa Türkiye bizim merkezimiz için en önemli pazarlardan biri. Bizim için fiyat tutturamamak yok. Türkiye İspanya’ya yakın, kaliteli üretici var. Uzun süreli iş birliklerimizin olduğu bir ülke. Bu yüzden Türkiye’de çok mutluyuz. Burada yaptığımız üretimi artırarak, perakendede ise yeni mağazalarla varlığımızı güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl 14 mağazamızı yenileyip alan büyütürken, 10 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Indıtex olarak tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla Türkiye’nin bir parçası olmaktan mutluyuz.