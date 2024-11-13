Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda 12 Kasım’da listeye yeni eklemeler yapıldı. Listeye eklenen ürünler arasında 2 bal markasının olması ve bu markaların ünlü zincir marketlerde satılması Türkiye’de gündem oldu. zincir marketlerin yanı sıra e-ticaret sitelerinde de ucuz fiyatı nedeniyle satışı yapılan bu markalar, Türkiye’de gündem oldu.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yapılan güncellemede balların yanı sıra kıymada at ve eşek eti kullanan, dönerde ise dil kullanan işletmeler de tespit edildi. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayınlanan yeni listede İstanbul, Manisa, Bursa, Tokat, Mersin ve İzmir gibi pek çok il de yer alıyor.

İşte Sahte Olan O Markalar

12 Kasım’da yayınlanan yeni listede yer alan markalar Abalı ve Balpetek oldu. Ankara’da üretimin yapıldığı bu ballarda tağşiş ve taklit olduğu belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni listesinde yer alan 2 bal için şu ifadelere yer verildi;