Hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu paylaştı.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Buna göre 2-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde mevsim sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de hafta sonu ülkenin büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı düşünülüyor.

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NEREDE YAĞMUR YAĞACAK?

Bu kapsamda yarın Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir’in batı bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Bilecik, Kütahya ve Batı Karadeniz bölgesinin iç bölgelerinde yağışın etkili olması beklenirken; cuma günü Trakya, Akdeniz bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgelerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimiyle Osmaniye, Hatay ve Yozgat çevresinde yağışın etkili olacağı düşünülüyor.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Ayrıca hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, cumartesi günü Marmara kuzeyiyle Batı ve Orta Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin iç bölgeleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğu kesiminde yağışın etkili olacağı ifade edildi.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü ise Trakya, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesi haricinde ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak.