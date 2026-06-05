Hakan Safi, Aziz Yıldırım’la Alay Etti!

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda yeni başkan belli olacak. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasında seçim yarışı sürerken, kamuoyunda Yıldırım’ın seçimi kazanmasına yüksek ihtimal veriliyor.

Buna rağmen yarıştan çekilmeyen Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamalarda dünyaca ünlü futbolcular ve teknik direktörlerle temas halinde olduğunu, seçimi kazanması halinde sarı-lacivertli takıma yıldız isimler kazandıracağını öne sürmüştü.

Öte yandan Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında Kylian Mbappe ismini telaffuz etmekte zorlanınca sosyal medyada gündem olmuştu. O anlara ait görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmıştı.

“İSMİNİ BİLE TELAFFUZ EDEMİYOR”

Hakan Safi ise Yıldırım’ın bu görüntülerine göndermede bulunarak, “Aziz Yıldırım, Mbappe’yi getirmeye çalışıyormuş. Onu da ‘Empape, Empape’ diye söylüyor. Daha ismini bile telaffuz edemiyor” dedi.

Safi’nin açıklamaları sırasında Aziz Yıldırım’ın konuşma tarzını taklit etmesi, sosyal medyada ve spor kamuoyunda Yıldırım’la alay ettiği şeklinde yorumlandı. Söz konusu açıklamalar kısa sürede dikkat çekerken, taraftarlar arasında da farklı değerlendirmelere neden oldu.