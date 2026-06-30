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Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş’tan ilk açıklama

Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde Ölü Deniz adlı stand-up gösterisini YouTube'a yüklemesinin ardından 5 günde 7 milyon görüntülenme alarak büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle iktidar ve muhalefet kanadını eleştiren Göktaş'a soruşturma başlatılırken, ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak ilk açıklamayı yaptı.

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Eklenme 30.06.2026 - 16:09
Güncellenme 30.06.2026 - 16:26
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Geçtiğimiz günlerde YouTube’a yüklediği ‘Ölü Deniz’ adlı gösterisiyle resmen gündeme bomba gibi düşen Deniz Göktaş hakkında dün soruşturma başlatılmıştı.  

DENİZ GÖKTAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine ulaşan resmi bir bilginin olmadığını, olursa bilgilendireceğini ifade etti.

Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Ölü Deniz adlı stand-up gösterisini sergilemiş ve bu gösteriyi kayda alarak YouTube üzerinden yayımlamıştı. Özellikle siyasi mizahıyla dikkat gündeme oturan Deniz Göktaş, iktidar ve muhalefet kanadını eleştirirken, Göktaş’a da ünlü komedyene pek çok eleştiri gelmeye başladı.

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DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Bu kapsamda Göktaş hakkında dün “dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

DENİZ GÖKTAŞ ŞU AN NEREDE?

Göktaş’ın şu an tatil için yurt dışında olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, turnesinin sona ermesiyle beraber yurt dışına arkadaşlarının yanına giderek tatil yapmak istediğini ve kısa süre içerisinde Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu.

DENİZ GÖKTAŞ SORUŞTURMAYLA İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Bugün ise hakkında açılan soruşturmaya yönelik Instagram hesabından paylaşım yapan Göktaş, soruşturmaya ilişkin kendisine gelen resmi bir bilginin olmadığını ifade etti. Herhangi bir bilgi gelmesi halinde sosyal medya hesabından paylaşacağını ifade eden komedyen, şunları paylaştı:

“Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm. Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok. Çünkü tadı olmaz.”

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