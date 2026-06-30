Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş’tan ilk açıklama

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Deniz Göktaş , 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle dini değerleri aşağılama suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenmiştir.

, 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenmiştir. Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kendisine ulaşan resmi bir bilgi olmadığını belirtmiş ve herhangi bir gelişme olursa takipçilerini bilgilendireceğini ifade etmiştir.

Ünlü komedyenin şu an yurt dışında tatil yaptığı ve Türkiye'ye döneceği planı olmadığı bilgisi de paylaşılmıştır.

Geçtiğimiz günlerde YouTube’a yüklediği ‘Ölü Deniz’ adlı gösterisiyle resmen gündeme bomba gibi düşen Deniz Göktaş hakkında dün soruşturma başlatılmıştı.

DENİZ GÖKTAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine ulaşan resmi bir bilginin olmadığını, olursa bilgilendireceğini ifade etti.

Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Ölü Deniz adlı stand-up gösterisini sergilemiş ve bu gösteriyi kayda alarak YouTube üzerinden yayımlamıştı. Özellikle siyasi mizahıyla dikkat gündeme oturan Deniz Göktaş, iktidar ve muhalefet kanadını eleştirirken, Göktaş’a da ünlü komedyene pek çok eleştiri gelmeye başladı.

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DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Bu kapsamda Göktaş hakkında dün “dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

DENİZ GÖKTAŞ ŞU AN NEREDE?

Göktaş’ın şu an tatil için yurt dışında olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, turnesinin sona ermesiyle beraber yurt dışına arkadaşlarının yanına giderek tatil yapmak istediğini ve kısa süre içerisinde Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu.

DENİZ GÖKTAŞ SORUŞTURMAYLA İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Bugün ise hakkında açılan soruşturmaya yönelik Instagram hesabından paylaşım yapan Göktaş, soruşturmaya ilişkin kendisine gelen resmi bir bilginin olmadığını ifade etti. Herhangi bir bilgi gelmesi halinde sosyal medya hesabından paylaşacağını ifade eden komedyen, şunları paylaştı:

“Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm. Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok. Çünkü tadı olmaz.”