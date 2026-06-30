Ses sistemi cezası kalktı mı, multimedya ekran serbest mi?

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Araç sahiplerinin uzun süredir merakla takip ettiği multimedya ekran, ses sistemi, amfi, subwoofer, telefon tutucu ve araç kamerası düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, araçlarda kullanılan bazı ekipmanlara ilişkin belirsizliklerin giderilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin Cumhurbaşkanı onayına sunulduğu belirtilirken, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok aksesuar ve teknik ekipmanın hangi şartlarda kullanılabileceği netleşmiş olacak.

Ses sistemi cezası tamamen kalktı mı?

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Araçlarda ses sistemi cezası tamamen kaldırılmıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen teknik sınırlar içinde kalan ses sistemlerinin kullanımına izin verilmesi bekleniyor.

Ancak müzik sesinin araç dışına taşması, çevreyi rahatsız etmesi ve kamu huzurunu bozması halinde ceza uygulaması devam edecek.

Yani yalnızca araçta ses sistemi bulunması ceza nedeni olmayacak. Ceza için rahatsızlığın somut şekilde tespit edilmesi gerekecek.

Multimedya ekranlar serbest olacak

Yeni yönetmelikle birlikte fabrika çıkışlı ya da sonradan takılan multimedya ve navigasyon ekranlarının kullanımına izin verilmesi planlanıyor.

Sürüş destek sistemleri, park yardımı, navigasyon, araç içi ve dışı kamera görüntüleri ile araç ayarlarının takip edildiği ekranlar, sürücünün görüşünü engellemediği sürece yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bu adım, özellikle aracına sonradan multimedya ekran taktıran sürücüler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Telefon tutucu ve araç kameraları için de karar

Düzenlemede telefon tutucuları ve araç kameralarına ilişkin de netlik sağlanıyor. Sürücülerin navigasyon amacıyla kullandığı telefon tutucuları, görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği sürece kullanılabilecek.

Araç içi ve araç dışı kayıt cihazlarının da yeni dönemde izin verilen ekipmanlar arasında yer alması bekleniyor.

Aksesuarlar için 5 santimetre şartı

Yönetmelikte araç içi aksesuarlarla ilgili de ölçü sınırı dikkat çekiyor.

Direksiyon simidi ya da gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan aksesuarların kullanımına izin verilmesi öngörülüyor.

Bu sınırla birlikte sürücünün görüş açısını kapatan, dikkatini dağıtan ya da trafik güvenliğini riske atan aksesuarların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Amfi ve subwoofer için teknik sınır

Yeni düzenleme kapsamında ses sistemleri için de teknik ölçütler belirlendi.

Buna göre araçların bagaj bölümünde 1 adet en fazla 300 watt gücünde amfi ve 1 adet en fazla 45 Hz subwoofer kullanımına izin verilmesi bekleniyor.

Bu sınırlar içinde kalan sistemlerin serbest olması planlanırken, cihazların kullanım şekli yine denetim konusu olacak.

Yüksek sesle çevreyi rahatsız edene ceza var

Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken noktalarından biri, ses sistemi cezalarında daha somut kriterlerin esas alınacak olması.

Bir araca sadece ses sistemi bulunduğu için ceza kesilmeyecek. Ancak yüksek sesin araç dışına taşması, çevredeki kişileri rahatsız etmesi ya da kamu düzenini bozması durumunda yaptırım uygulanabilecek.

Bu durumun kayıt altına alınması veya somut biçimde tespit edilmesi şartı aranacak.