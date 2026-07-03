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Haluk Levent’ten Ahbap açıklaması

Sanatçı Haluk Levent, hakkında verilen adli para cezası kararının ardından Ahbap Derneği’ndeki görevine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Eklenme 03.07.2026 - 10:45
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Sanatçı ve Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme geldi. 2025 yılında düzenlenen iki çek nedeniyle hakkında adli para cezası kararı verilen Levent, Ahbap Derneği genel başkanlığına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptığını açıkladı.

Levent, Ahbap’ın deprem dönemindeki çalışmaları, faturalar ve denetim süreçlerine ilişkin konuşurken, önümüzdeki dönemde genel başkanlık görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Haluk Levent hakkında adli para cezası kararı

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Haluk Levent’in 2025 yılında düzenlediği iki çekle ilgili karşılıksız işlem yapıldığı gerekçesiyle şikayet edildiği belirtildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, söz konusu çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu aktarıldı. Levent hakkında 30 Haziran 2025 tarihli çek nedeniyle 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihli çek nedeniyle ise 19 milyon 987 bin TL adli para cezası verildiği ifade edildi.

Ayrıca Levent’in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına da karar verildiği belirtildi.

“Ahbap başkanlığını bırakacağımı ifade edeyim”

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Haluk Levent, Ahbap Derneği’ndeki görevine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Levent, “Süperman olmadığını”, hataları ve eksikleri bulunabileceğini belirterek, devam eden projelerin tamamlanmasının ardından başkanlığı devretmeyi düşündüğünü söyledi.

Sanatçı açıklamasında, “Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra Ahbap genel başkanına bırakacağımı buradan ifade edeyim. Bir Ahbap gönüllüsü olarak yine Ahbap’la beraber çalışmaya devam edeceğim.” dedi.

“Yanlış algı oluşmaması için bu kararı aldım”

Haluk Levent, Ahbap çatısı altında çok büyük çalışmalar yaptıklarını ancak dışarıdan yanlış bir algı oluşmasını istemediğini belirtti.

Görev değişikliğini bu nedenle düşündüğünü ifade eden Levent, başkanlığı bıraksa da Ahbap gönüllüsü olarak dernekle birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

“Müziğimi ve bestelerimi aksattım”

Açıklamasında sağlık sorunlarına da değinen Levent, son yıllarda profesyonel hayatında birçok şeyi ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Müzikal çalışmalarını aksattığını belirten Levent, 2023 yılından bu yana yapmak istediği pek çok projeyi hayata geçiremediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler kapsamında Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi olduğunu da söyleyen Levent, kendi projelerini daha global bir noktaya taşımak istediğini dile getirdi.

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