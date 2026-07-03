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Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor

BİLSEM 2026 bireysel değerlendirme sonuçları için öğrenciler ve veliler geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre mülakat sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.

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Eklenme 03.07.2026 - 10:43
Güncellenme 03.07.2026 - 10:54
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Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin katıldığı BİLSEM 2026 tanılama ve yerleştirme sürecinde kritik gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında bireysel değerlendirme sonuçları bugün açıklanacak.

Binlerce öğrenci ve veli, “BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “BİLSEM mülakat sonuçları saat kaçta belli olacak?” sorularına yanıt ararken, sonuçların MEB’in resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

BİLSEM 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre BİLSEM 2026 bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sonuçlar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, sonuç sorgulama ekranı üzerinden gerekli bilgileri girerek değerlendirme sonucunu öğrenebilecek.

Sonuçların öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor

BİLSEM mülakat sonuçlarının gün içinde açıklanması beklenirken, sonuç ekranının öğle saatlerinde erişime açılabileceği belirtiliyor.

MEB’den yapılacak duyuruyla birlikte sonuç sorgulama bağlantısı da aktif hale gelecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı

BİLSEM 2026 öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde bireysel değerlendirme sınavları 6 Nisan 2026 tarihinde başlamıştı.

Farklı yetenek alanlarında yapılan değerlendirmeler 19 Haziran 2026’da tamamlandı. Bu sürecin ardından öğrencilerin BİLSEM’e yerleşip yerleşemeyeceğini belirleyecek sonuçlar için bekleyiş başladı.

BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

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