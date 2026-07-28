YKS adaylarına özel “Tercih Danışmanlığı Birimi”

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) , Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin tercih sürecine destek olmak amacıyla ülke genelinde 11 bin 576 tercih danışmanlığı birimi kurdu.

, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin tercih sürecine destek olmak amacıyla ülke genelinde 11 bin 576 tercih danışmanlığı birimi kurdu. Bu birimlerde, alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere ve velilere rehberlik hizmeti sunacak.

Veli ve öğrencilere yönelik bilgilendirme kılavuzu hazırlanarak, tercih sürecinde doğru ve güncel bilgilere erişim sağlanması hedeflenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin tercih sürecine destek vermek amacıyla ülke genelinde 11 bini aşkın tercih danışmanlığı birimi oluşturulduğunu duyurdu.

MEB’ten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir geçiş aşaması olan bir yükseköğretim kurumuna yerleşme sürecinde doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerine destek vermek için tercih danışmanlığı hizmetlerinin devam ettiği belirtildi.

11 BİN 576 YKS TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

Ülke genelindeki tüm il ve ilçelerde öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin aktif bir biçimde sunulabilmesi için MEB’e bağlı tüm halk eğitimi, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, resmi okul ve kurumlarda 11 bin 576 YKS tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu.

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Bu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay bir şekilde erişmeleri için alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görev alıyor.

10 AĞUSTOS’A KADAR HİZMET VERECEK

Tüm öğrenci ve veliler bu hizmetten 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yararlanabilecek. Bu doğrultuda, öğrencilerin ilgi, beceri, akademik başarı ve mesleki hedefleri kapsamında kendilerine en uygun yükseköğretim kurumu ve bölüme yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere kendilerini tanımaları, akademik yeterliliklerini değerlendirerek ilgi, beceri ve mesleki değerleri kapsamında tercih yapmaları konusunda bireysel görüşmeler yapılıyor.

VELİLER İÇİN DE TERCİH DANIŞMANLIĞI

Ayrıca, veliler için de tercih danışmanlığı sunulurken, velilerin tercih sürecine yönelik doğru bilgiye ulaşmaları, öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini ve hedeflerini temel alan destekleyici bir yaklaşım benimsemeleri hedefleniyor.

Velilerin tercih sürecine yönelik doğru ve güncel bilgilere kolay bir şekilde erişebilmeleri için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce YKS tercih süreci öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzu oluşturuldu.