İBB'ye Sabah Operasyonu: Oktay Özel ve Tuğba Ölmez Hancı Emniyete Götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı. Operasyonda toplam 30 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Eklenme 08.05.2026 - 07:41
Güncellenme 08.05.2026 - 08:58
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında belediye yönetiminde görevli iki isim hakkında gözaltı kararı uygulandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre hakkında işlem başlatılan 29 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturmanın bir diğer bölümünde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç AŞ’de inceleme başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şirket merkezinde arama yaptığı öğrenildi.

Emniyet birimlerinin soruşturma kapsamındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

