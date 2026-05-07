HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.093 +%0.02
ETHEREUM
₺104.741,00 +%0.91
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Spor/1. Lig Play-Off Karşılaşmalarında İkinci Tur Eşleşmesi Netleşti

1. Lig Play-Off Karşılaşmalarında İkinci Tur Eşleşmesi Netleşti

TFF 1. Lig play-off ilk turunda Bodrum FK ve Çorum FK rakiplerini eleyerek ikinci tura yükseldi. İki takım 11 ve 15 Mayıs’ta finale çıkmak için karşılaşacak.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 23:18
Haberi PAYLAŞ

TFF 1. Lig’de Süper Lig bileti için oynanan play-off heyecanında ilk tur mücadeleleri tamamlandı. Rakiplerini mağlup eden Bodrum FK ve Çorum FK, adlarını 1. lig play-off karşılaşmalarında ikinci tura yazdırdı. İki ekip, finale yükselmek için 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

Bodrum FK, Pendikspor’u Geçti

Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Bodrum FK, Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip, maçın 55. dakikasında Soldo’nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın skorunu ise 81. dakikada Seferi belirledi.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, play-off ikinci turuna yükseldi.

Çorum FK, Penaltı Golüyle Turladı

İlk turun diğer maçında Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Fredy’nin 20. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tek golle turu geçen Çorum FK, ikinci turda Bodrum FK’nin rakibi oldu.

İkinci Tur Maçları 11 ve 15 Mayıs’ta

Play-off ikinci turunda Bodrum FK ile Çorum FK, iki maç üzerinden mücadele edecek. Eşleşmenin ilk karşılaşması 11 Mayıs’ta, rövanş maçı ise 15 Mayıs’ta oynanacak.

İki maç sonunda üstünlük sağlayan takım, 24 Mayıs Pazar günü Konya’da oynanacak finalde Esenler Erokspor ile Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Spor

Dünya Kupası Maçlarını İzleyip İçerik Üreten Kişiye 50 Bin Dolar Ödenecek

6 saat önce
Spor

Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi

7 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de 3 İsim İle Yollar Ayrılıyor

11 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de Yeni Yönetim Seçimin Ardından En Az 10 Futbolcuyla Yollara Ayıracak!

12 saat önce
Spor

Filenin Sultanları İçin Kötü Haber: FIVB VNL 2026 Öncesi Kural Değiştirdi

13 saat önce
Spor

Crystal Palace İlk Kez Avrupa Kupası Finaline Yükseldi

15 saat önce