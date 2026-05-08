Altın Fiyatları Güncellendi: 8 Mayıs Cuma Piyasalarda Son Durum

Altın Fiyatları Güncellendi: 8 Mayıs Cuma Piyasalarda Son Durum

8 Mayıs 2026 tarihli güncel verilere göre altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Gram altın, ons altın ve diğer altın türlerinin yanı sıra döviz, gümüş ve akaryakıt fiyatları da güncellendi.

Eklenme 08.05.2026 - 08:05
Güncellenme 08.05.2026 - 08:06
8 Mayıs 2026 tarihli piyasa verilerine göre altın fiyatlarında dalgalı bir seyir söz konusu. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın ve gram altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeler ve toparlanmalar dikkat çekti.

Gram altın, güncel işlemlerde 6.880 TL seviyesinden fiyatlanırken ons altın 4.720 dolar bandında işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da paralel hareketler gözlemlendi.

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Günlük Değişim
Gram Altın 6.879,55 TL 6.880,27 TL %0,94
Ons Altın 4.719,86 $ 4.720,35 $ %0,74
Çeyrek Altın 11.213,00 TL 11.346,00 TL %0,77
Yarım Altın 22.427,00 TL 22.658,00 TL %0,78
Tam Altın 44.201,52 TL 45.069,91 TL %1,13
Cumhuriyet Altını 44.723,00 TL 45.143,00 TL %0,78

Gümüş Fiyatları

Ürün Alış Fiyatı Satış Fiyatı
Gram Gümüş 116,35 TL 116,42 TL

Döviz Kurları

Para Birimi Alış Satış
Dolar 45,3050 TL 45,3516 TL
Euro 53,1584 TL 53,2617 TL
Sterlin 61,4114 TL 61,5614 TL

Akaryakıt Fiyatları

Ürün Fiyat (TL/LT)
Benzin 63,79 TL
Motorin 71,77 TL
LPG 33,89 TL
