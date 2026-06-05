Instagram’da Hikayelerin Kaç Kez Görüntülendiği Artık Görülebilecek!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, “Instagram Plus” abonelik sistemini resmen başlattı. Kullanıcıların platform deneyimini özelleştirmelerini ve arkadaşlarıyla daha derin bağlar kurmalarını hedefleyen bu abonelik sisteminin birçok farklı özelliği bulunuyor.

Meta tarafından yapılan açıklamada, Instagram’ın temel kullanımının her zaman ücretsiz kalacağı, ancak ek özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların abonelik sistemine dahil olabileceği belirtildi. Buna göre Instagram Plus aboneleri, daha fazla kontrol, detaylı analiz ve premium özelliklere erişim sağlayabilecek.

Abonelik sistemi ilk aşamada bazı özel araçlarla birlikte kullanıma sunulacak.

HİKAYELER ÖNCELİKLİ OLARAK GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Instagram Plus ile gelecek özellikler arasında, “Story Spotlight” özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde abonelerin hikayeleri, arkadaşlarının akışında daha öncelikli olarak görüntülenecek. Böylece abonelerin paylaşımları daha fazla görünürlük elde edecek.

Ayrıca “Super Hits” özelliğiyle kullanıcılar, arkadaşlarının hikayelerini kutlamak için ekranı kaplayan hareketli ve canlı kartlar gönderebilecek.

“Multiple Story Audience” özelliği sayesinde aboneler, farklı hedef kitleler oluşturarak her hikâyeyi ilgili kitleye ulaştırabilecek.

HİKAYE SÜRESİ 48 SAATE KADAR UZATILABİLECEK

Bunun yanı sıra normal kullanıcıların hikayeleri 24 saat sonra kaybolurken, abonelerin hikayeleri “Story Extend” özelliğiyle 48 saate kadar yayında kalabilecek.

En çok talep edilen özelliklerden biri olan “Story Preview” ile kullanıcılar, hikâyelerini kimlerin ve kaç kez görüntülediğini ayrıntılı olarak görebilecek.

Uygulamanın abonelere sunduğu bu özelliklerin, Instagram kullanım deneyiminde önemli değişiklikler yaratabileceği değerlendiriliyor.