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İspanya’da yüksek hızlı iki tren çarpıştı: 46 ölü, 150 yaralı

İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpışırken ilk belirlemelere göre kazada 46 kişi hayatını kaybetti ve 150 kişi yaralandı.

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Eklenme 28.10.2026 - 12:41
Güncellenme 28.10.2026 - 12:45

İspanya’nın Madrid-Endülüs hattında Renfe ve Iryo’ya ait iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 46 kişinin hayatını kaybettiği ve 150 kişinin yaralandığı belirlendi.

France 24’teki habere göre iki yüksek hızlı tren sert bir şekilde çarpıştı.

Sky News’in haberine göre ise yerel yetkililer kazada 39 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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YÜKSEK HIZLI İKİ TREN ÇARPIŞTI

İspanyol demir yolu işletmecisi Adif, konuya yönelik yaptığı açıklamada iki trenin arkadan çarpışması sonucu Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki trafiğin durdurulduğunu ifade etti.

İSPANYA BAŞBAKANI: “DEHŞET İÇİNDEYİM”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konuya ilişkin açıklamasında yaşanan kazanın ardından “dehşete düştüğünü”, acil durum ekiplerinin kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalıştığını vurguladı.

Sanchez, ilgili tüm idarelerin koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Toledo’da yaşanan trafik kazası karşısında dehşete düştüm. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Kastilya-La Mancha Bölge Başkanı Emiliano Garcia-Page ile sürekli iletişim hâlindeyim.”

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