Azerbaycan’dan Ahmet Çakar dahil 30 bir Türk vatandaşına giriş yasağı

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Azerbaycan, bugün yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklamayla Türk vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

KARARIN GEREKÇESİ

Sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde ilgili isimlerin Azerbaycan’ın egemenliğine, anayasal düzenine, halkına ve yönetimine karşı olduğu belirtilen açıklamalar, karara gerekçe olarak gösterildi.

GİRİŞ YASAĞI BULUNAN BAZI İSİMLER

Azerbaycan’a giriş yasağı getirilen isimler arasındaki bazı isimler şu şekilde:

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan, İsmail Kılıçarslan ile eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar.

‘AZERBAYCAN’IN EGEMENLİĞİNİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR’ İDDİASI

Kararın gerekçelerini ülkenin egemenliği ve anayasal düzenine ilişkin açıklamalar üzerinden duyuran Azerbaycan makamları, resmî açıklamada ilgili kişilerin farklı sosyal medya platformları, internet siteleri ve dijital mecralar üzerinden Azerbaycan’ın egemenliğini, millî güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunduğunu savundu.