İran’dan ABD’ye sert suçlama: ‘’3. Dünya Savaşı için ayrılan silahları kullandılar’’

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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik olarak 2025 yılında gerçekleştirdiği operasyonlarda en gelişmiş silahları devreye soktuğunu ileri sürdü. Şikarçi, 12 gün boyunca süren çatışmalarda İran’ın beklenenden farklı bir direniş sergilediğini ifade etti.

‘’Amaçları bizi kısa sürede etkisiz hale getirmekti’’

ABD ve İsrail’in 2025 yılında yaşanan 12 günlük savaşın başlangıcında İran’ı kısa sürede etkisiz kılma çabasına girdiğini ve ülkeyi parçalamayı hedeflediğini öne süren Şikarçi, buna karşın İran’ın ‘’Sadık Vaat 1’’ ve ‘’Sadık Vaat 2’’ adlı operasyonlarla çatışmaların seyrini değiştirdiğini ifade etti.

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İranlı komutan, son dönemde yaşanan protestolar ile 28 Şubat’ta başlayan saldırıların da aynı plan içerisinde olduğunu kaydetti.

‘’3. Dünya Savaşı silahlarını kullandılar’’

Açıklamasında özellikle ABD’ye yönelik sert ifadeler kullanan Şikarçi, ABD tarafından daha önce çeşitli bölgelerde test edilen ancak aktif çatışmalarda kullanılmayan silahların kendilerine karşı kullanıldığını iddia etti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, “ABD’nin 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran’a karşı kullandığını” iddia ederek Washington yönetimine yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

İran basınının manşetlerini süsleyen Şikarçi’nin açıklamalarına yönelik ABD veya İsrail kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.