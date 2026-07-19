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İran’da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan şehri yakınlarında yer alan Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

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Eklenme 19.07.2026 - 09:36
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İran güne depremle uyandı. Ülkenin Huzistan şehri yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre, merkezi üstü Huzistan kentinin Salent ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, İran yerel saatiyle 05.55’te meydana geldi.

Kentin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful şehirlerinde de depremin hissedildiği öğrenilirken, bölgeden yapılan incelemelerde depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

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CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Depremin ardından yapılan incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenilirken, Kızılay ekiplerinin olası hasara yönelik bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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