Sıfır araç alanları ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal değer kaybı kararı

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır araç satın alan fakat ardından bazı bölümlerinin boyalı olduğu belirlenen araçlara yönelik emsal bir karar verdi.

Buna göre, üretim aşamasından kaynaklanan ve gizli ayıp olarak görülen boya kusurlarında aracın kullanım hedefi, sürüş güvenliği ve konforunun olumsuz etkilenmemesi durumunda kişiye aracın yenisinin verilmesinden ziyade oluşan değer kaybının ödenmesine karar verdi.

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SIFIR ARACIN BOYALI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yargıtay’ın bu kararı almasında Adana’da yaşanan bir olay etkili oldu. Olaya göre, bir tüketicinin bayiden satın aldığı sıfır aracı satışa çıkarmadan önce ekspertiz incelemesi yaptırdı ve aracın bazı yerlerinin boyalı olduğu tespit edildi.

ARACIN YENİSİNİN VERİLMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Aracın sahibi, aracın yenisinin verilmesi için değişim talep ederken, talebin kabul edilmemesi nedeniyle konuyu yargıya taşıdı. Dava doğrultusunda oluşturulan bilirkişi raporunda boya kusurlarının üretim aşamasında kaynaklandığı, araç sahibinin herhangi bir kusurunun olmadığı ve durumun gizli ayıp niteliğinde olduğu belirlendi.

YARGITAY, MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Bu nedenle, yerel mahkeme aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Fakat dosyanın yargıtaya intikal etmesinin ardından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise, yerel mahkemenin değişim kararını orantısız bularak bozdu.

ZARARIN ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Yargıtay, araçtaki boya kusurunun ikinci el piyasa değerini düşürdüğünü kabul etti. Bu kapsamda bunun sürüş emniyeti, kullanım amacı ve konfor üzerinde olumsuz etki yaratmadığını belirtti. Bu yüzden araç sahibinin uğradığı zararın değer kaybı ödenerek giderilmesine karar verdi.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Öte yandan, uzmanlar ise söz konusu kararın benzer anlaşmazlıklarda emsal niteliği taşıdığını ifade etti.