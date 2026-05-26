Araç Muayene Ücretlerine Zam Geliyor!

Araç Muayene Ücretlerine Zam Geliyor!

Artan hayat pahalılığı nedeniyle birçok kalemde zam yapılmaya devam edilirken, yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine de 900 liraya kadar zam gelebileceği öğrenildi. Araç sahiplerini ilgilendiren araç muayene ve egzoz emisyon ücretlerine yeni zamların yapılabileceği belirtildi.

Eklenme 26.05.2026 - 09:41
Güncellenme 26.05.2026 - 09:41
Mevcut ücretlere bakıldığında, traktörlerin araç muayene ücretinin 1657 lira, otomobillerin 3 bin 288 lira, kamyon ve otobüslerin ise 4 bin 446 lira seviyesinde olduğu görülüyor. Ayrıca araç sahiplerinden 460 lira egzoz emisyon ücreti alınıyor.

Sözcü’nün haberine göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranı kapsamında büyük bir artış yapılacak. Edinilen bilgilere göre, araç muayene ücretlerine 900 liraya kadar zam gelmesi bekleniyor.

ARAÇ SAHİPLERİNİN ÖDEYECEĞİ TUTAR ARTACAK

Egzoz emisyon ücretlerinde ise yaklaşık 95 liralık bir artış öngörülürken, özellikle otomobil sahiplerinin ödeyeceği toplam tutarın önemli ölçüde artabileceği kaydedildi.

Zam beklentisinin temel nedeninin yüksek enflasyon ve yeniden değerleme oranındaki artış olduğu belirtilirken, yeni ücret tarifesinin yıl sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

YILLIK ULAŞIM MALİYETİ YÜKSELECEK

Araç muayene ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi nedeniyle araç sahiplerinin gelecek yıllarda daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan araç sahipleri, muayene ücretlerinin yanı sıra son dönemde artan akaryakıt vergileri ve bakım giderleri nedeniyle de maddi baskı altında kalmaya devam ediyor. Uzmanlar, planlanan zamların yürürlüğe girmesi halinde milyonlarca araç sahibinin yıllık ulaşım maliyetinin daha da artabileceğini belirtiyor.

