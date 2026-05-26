Bakanlıktan Bayram Öncesi Ödeme Müjdesi: PTT Şubelerinden Alınabilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram öncesinde vatandaşlara müjdeli haberi vererek ödemelerin erkene çekildiğini ve bayram arifesinde hesaplara aktarılacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı kapsamındaki ödemeler de hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

BAYRAM NEDENİYLE ERKENE ALINDI

Ödemelerin arife günü, yani bugün hesaplara aktarılacağını belirten bakanlık, vatandaşların bayram öncesi harcamalarını daha rahat yapabilmesi amacıyla ödeme takvimini öne çektiklerini duyurdu.

Söz konusu ödemelerin yanı sıra Bakanlık tarafından yapılan bazı sosyal yardım ödemelerinin de erkene alındığı öğrenildi. İlgili desteklerden yararlanan çok sayıda hak sahibi, ödemelerini hesaplarında görmeye başladı.

PTT ŞUBELERİNDEN DE ALINABİLECEK

Bakanlık ayrıca, sistemde banka bilgisi bulunan vatandaşların ödemelerini banka hesapları üzerinden çekebileceğini, banka bilgisi bulunmayanların ise ödemelerini PTT şubeleri aracılığıyla alabileceğini açıkladı.