La Liga’da Şampiyon Barcelona! Camp Nou’da Real Madrid Zaferi!

İspanya La Liga’nın 35. haftasında futbol dünyasının yakından takip ettiği El Clasico karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Spotify Camp Nou’da oynanan mücadelede sahadan 2-0 galip ayrılan Katalan ekibi, sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Barcelona, bu sonuçla puanını 91’e yükseltti. İkinci sıradaki Real Madrid ise 77 puanda kaldı ve zirve yarışında şansını kaybetti.

Goller İlk Yarıda Geldi

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, ilk golünü duran top organizasyonunda buldu. Ev sahibi ekip, ceza sahası çevresinde kazanılan serbest vuruş sonrası Marcus Rashford’un golüyle öne geçti.

Dakikalar 18’i gösterdiğinde Barcelona farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Joao Cancelo’nun ceza sahasına gönderdiği topu Dani Olmo topuk pasıyla Ferran Torres’e aktardı. Torres’in ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da skor üretemedi ve Barcelona sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Barcelona’dan Üst Üste İkinci Şampiyonluk

La Liga’da sezonun tamamlanmasına üç hafta kala mutlu sona ulaşan Barcelona, üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Katalan temsilcisi ayrıca kulüp tarihindeki 29. lig kupasını müzesine götürdü.

Teknik direktör Hansi Flick de Barcelona kariyerindeki ikinci lig şampiyonluğunu elde etti. Alman çalıştırıcı, görevdeki ilk sezonunda lig zaferinin yanı sıra İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası başarıları yaşadı.

Hansi Flick Maç Öncesi Acı Haber Aldı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’in karşılaşma öncesinde babasını kaybettiği açıklandı. Deneyimli teknik adamın yaşadığı acıya rağmen takımının başında sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde stadyumda saygı duruşu yapılırken, Barcelona futbolcuları mücadelede siyah pazubent kullandı. Real Madrid kulübü de Flick ailesine taziye mesajı yayımladı.

Eksik Kadrolar Dikkat Çekti

Barcelona’da Lamine Yamal ve Andreas Christensen sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Real Madrid’de ise Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappe, Rodrygo, Eder Militao, Dani Ceballos, Dani Carvajal ve Ferland Mendy kadroda yer almadı.

Şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, La Liga’nın 36. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Real Madrid ise sahasında Real Oviedo’yu konuk edecek.