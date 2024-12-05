Gelinim Olur Musun yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınan Caner Toygar’ın son çalıştığı yer Esra Erol’da olmuştu. Esra Erol’un yardımcı olduğu ve programda evlenmesiyle desteklediği Caner Toygar geçtiğimiz günlerde sert bir mesaj yayınlamıştı. Bu mesaj sonrasında Caner Toygar’ın programdan ayrıldığı düşünülürken konuyla ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Peki, Caner Toygar ayrıldı mı ayrılmadı mı? İşte Caner Toygar’ın son durumu…

Caner Toygar Ayrıldı mı, Döndü mü?

Caner Toygar’ın programda yaşadığı bir sorun sonrasında ani bir karar aldığı ancak Ali Özbir ve Esra Erol’un devreye girerek Caner Toygar’ın ayrılmasına izin verilmediği öğrenildi. Caner Toygar alınan son karar ile programa devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan ve sosyal medyanda duyuran Caner Toygar “Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi… Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla… Ve tabii ki Esra Hanım da Ali Özbir de eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kısacası Esra Erol’da işimin başındayım.“ dedi.