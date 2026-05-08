Trump Yönetimi Onlarca Yıldır Saklanan UFO Dosyalarını Kamuoyuyla Paylaştı!

Amerikan hükümetinin onlarca yıldır kapalı tuttuğu UFO dosyaları nihayet gün yüzüne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth, vatandaşlara tam anlamıyla şeffaf bir yönetim anlayışı sunmak amacıyla söz konusu gizli belgeleri kamuoyuyla paylaşma kararı aldı.

Pentagonun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan belgeler, “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” kategorisinde sınıflandırılıyor. Savunma Bakanlığı, Epstein davası belgelerinde benimsenen yaklaşıma benzer şekilde dosyaların aşamalı olarak kamuoyuyla buluşturulacağını bildirdi. Belgeler, war.gov/UFO adresi üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor.

“TARİHİN EN KAPSAMLI ŞEFFAF ADIMLARINDAN BİRİ”

Yapılan açıklamada önceki yönetimlerin bu bilgileri halk gözünden uzak tutmak için çeşitli yöntemlere başvurduğu vurgulandı. Trump yönetimi ise kamuoyunun bu dosyalar hakkında kendi değerlendirmesini yapabilmesi için azami düzeyde açıklık ilkesini benimsediğini ifade etti.

Savunma Bakanı Hegseth, tarihin en kapsamlı şeffaflık adımlarından birini attıklarını belirterek bu hamlenin vatandaşların uzun süredir dile getirdiği bir talebe karşılık verdiğini söyledi.

Bakanlık da bu doğrultuda açtığı kanalda Amerikan halkının daha fazla bilgiye erişim hakkı talep ettiğini ve Başkan Trump’ın bu talebi karşılamak için somut adımlar attığını vurguladı. Belgelerin yayımlanması, UFO konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken hükümetin bu alandaki tutumunu da köklü biçimde değiştiriyor.