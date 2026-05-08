Yağışların Ardından Göletler 8 Yıl Sonra Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı!

Yağışların artmasının ardından göletlerdeki doluluk seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde yaşanan süper hücre fırtınasında aynı anda yağmur, dolu, hortum ve fırtına etkili olmuş, metrekareye düşen yoğun yağış nedeniyle şehrin birçok bölgesini su basmıştı.

Meydana gelen yağışlar ve eriyen karlarla birlikte kentin İslahiye ilçesine bağlı Güneş ve Bayraktepe göletleri yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, çiftçilerin bu yıl kuraklık endişesi yaşamadan arazilerini sulayabilecekleri öğrenildi.

Güneş ve Bayraktepe göletlerinin ilçedeki 11 bin 160 dekar tarım arazisini suladığı belirtilirken, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte göletlerdeki su seviyesi yüzde 100’e ulaştı.

ÇİFTÇİLER BU YIL KURAKLIK TEHLİKESİ YAŞAMAYACAK

İlçeye bağlı Yesemek Mahallesi’nde bulunan, 3 milyon 840 bin metreküp su depolama hacmine ve 5 bin 40 dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip Güneş Göleti ile Bayraktepe Mahallesi’nde yer alan, 2 milyon 81 bin metreküp su tutma hacmine ve 6 bin 120 dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip göletler, yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı.

Önceki yıllarda yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle göletlerdeki su seviyesi yüzde 1’e kadar düşerken, çiftçiler geçen yıl rekolte kaybı yaşamıştı. Bu yıl etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle birlikte göletlerdeki su seviyesi 8 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 100’e ulaştı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, göletlerin 8 yıl aranın ardından tam kapasiteye ulaşmasının sevindirici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizdeki göletlerin su seviyesi kuraklık nedeniyle 2025 yılında yüzde 1’e kadar düşmüştü. Etkili yağışlar ve karların erimesinin ardından göletlerimiz 8 yıl aradan sonra yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Doluluk seviyesinin artmasıyla birlikte savaklardan su akmaya başladı. Üreticilerimiz bu yıl kuraklık tehlikesi yaşamadan arazilerini sulama imkânına sahip olacak.”