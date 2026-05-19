HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.538.318 -%-0.25
ETHEREUM
₺97.410,00 -%-0.11
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Genel/Mayıs Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı!

Mayıs Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı!

Mayıs ayının sonlarına yaklaşılırken birçok ilde hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere yükselirken, Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Oluşturan
Eklenme 19.05.2026 - 11:36
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Meteoroloji uzmanları bu yıl ülke genelinde rekor sıcaklıkların yaşanabileceğini ifade ederken, Ardahan’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağması dikkat çekti.

UZMANLARDAN UYARI

Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek bölgelerde ise kar yağışı görüldü. Yağışın ardından Ardahan-Şavşat kara yolunun dağlık kesimleri karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, yaz aylarında ülke genelinde aşırı sıcaklıkların etkili olabileceğini ve sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Genel

İçişleri Bakanı Çiftçi Duyurdu: “Hayat 112 Acil” Kullanıma Girdi!

14 saat önce
Genel

Türkiye Genelinde Sağanak Yağış ve Fırtına Etkili Olmaya Devam Edecek

21 saat önce
Genel

Mahkemeden Çalışanlara Müjde: Mesai Dışındaki WhatsApp Mesajları Fazla Mesai Sayıldı!

2 gün önce
Genel

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Birçok İlde Sağanak Bekleniyor

2 gün önce
Genel

Eski Belediye Başkanı Deveden Düştü!

3 gün önce
Ekonomi

İhtiyaç Sahibi ve Emeklilere 20 Bin TL Bayram Yardımı

3 gün önce