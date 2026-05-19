Mayıs Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı!

Meteoroloji uzmanları bu yıl ülke genelinde rekor sıcaklıkların yaşanabileceğini ifade ederken, Ardahan’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağması dikkat çekti.
UZMANLARDAN UYARI
Kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek bölgelerde ise kar yağışı görüldü. Yağışın ardından Ardahan-Şavşat kara yolunun dağlık kesimleri karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Öte yandan meteoroloji uzmanları, yaz aylarında ülke genelinde aşırı sıcaklıkların etkili olabileceğini ve sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti.