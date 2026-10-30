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Çanakkale’de 4.7 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bugün saat 13.44'te ve yerin 7.0 kilometre derinliğinde y.aşandı.

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Eklenme 30.10.2026 - 14:02
Güncellenme 30.10.2026 - 14:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde, Çanakkale açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.  

Depremin saat 13.44’te ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklayan AFAD’ın duyurusunun ardından depreme ilişkin detaylar merak ediliyor. 

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin 5 şiddetinin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.  

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CAN VE MAL KAYBI VAR MI? 

Yaşanan depremin ardından can ve mal kaybının olup olmadığı merak edilirken yetkililerden konuya yönelik açıklama bekleniyor. 

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