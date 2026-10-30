Çanakkale’de 4.7 büyüklüğünde deprem

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Manisa’da okul önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı

Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı etrafa ateş açarken, olayın ardından 8 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.