Çanakkale’de 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde, Çanakkale açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saat 13.44’te ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklayan AFAD’ın duyurusunun ardından depreme ilişkin detaylar merak ediliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin 5 şiddetinin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
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CAN VE MAL KAYBI VAR MI?
Yaşanan depremin ardından can ve mal kaybının olup olmadığı merak edilirken yetkililerden konuya yönelik açıklama bekleniyor.