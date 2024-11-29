Arka Sokaklar’ın son bölümünde işlenen tarikatlar konusu Türkiye’de gündem olmuştu. Çocuk istismarı gibi bıçak sırtı konuların işlendiği Arka Sokaklar son bölümü ardından RTÜK devreye girmişti. RTÜK, milli ve manevi değerlere aykırı olması nedeniyle Arka Sokaklar’a ceza verdi. Bu ceza sonrasında Arka Sokaklar’ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilenler…

Arka Sokaklar Bugün Var mı?

Arka Sokaklar bugün yayınlanacak. Kanal D 29 Kasım yayın akışında Arka Sokaklar’ın yeni bölümünün yayınlanacağı açıklandı. Arka Sokaklar 692. bölüm bu akşam aynı saatinde Kanal D’de yayınlanacak. Arka Sokaklar 692. bölüm fragmanı “Gidin yoksa kötü olacak” denilerek duyuruldu.

Yeni bölümde öldürülen küçük kızın katillerinin peşine düşecek olan Arka Sokaklar ekibi, engellerle karşılaşacak. Rıza Baba ve Candan Müdür ise olayı kapatmak isteyenlerin karşısına sert bir şekilde çıkıyor.