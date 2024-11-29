Türkiye’de en çok beğenilen film serilerinden birisi olan Çakallarla Dans, 7. filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. 6 Aralık itibariyle beyaz perdede oynayacak yeni seri öncesinde Çakallarla Dans 6 filmi ekranlara geldi. Çakallarla Dans 6 ile birlikte filmin oyuncuları ve özellikle Çakallarla Dans 6 Manolya gençliği merak edilmeye başlandı. İşte Çakallarla Dans 6 oyuncuları ve film hakkında merak edilenler…

Çakallarla Dans 6 Oyuncuları Kim

Çakallarla Dans 6 oyuncuları, güçlü bir kadro ile filmin dikkat çekmesini sağladı. Şevket Çoruh ve Timur Acar gibi film serisinin hepsinde yer alan kemik kadro, Çakallarla Dans 6 filminde de yer aldı. İşte Çakallarla Dans 6 oyuncuları;

Şevket Çoruh

Murat Akkoyunlu

İlker Ayrık

Timur Acar

Didem Balçın

Hakan Bilgin

Ceyhun Yılmaz

Ebru Cündübeyoğlu

Nurettin Sönmez

Elvan Dişli

Mine Kılıç

Kemal Zeydan

Anıl Tetik

Çakallarla Dans 6 Manolya Gençliği Kim?

Çakallarla Dans 6 Manolya gençliği ile gündeme geldi. Normalde filmde Manolya karakteri ile karşımıza çıkan Ebru Cündübeyoğlu’nun gençlik anlarının çekildiği sahnelerde başka bir oyuncu rol aldı. Çakallarla Dans 6 Manolya gençliğini Hande Helenka canlandırdı. Film ile birlikte Türkiye’de yakından tanınan Hande Helenka, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Çakallarla Dans 6 Manolya gençliği Hande Helenka’nın Instagram hesabı ise handehelenka şeklinde.

Çakallarla Dans 6 Ne Zaman Çıktı?

Film 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girdi. 116 dakika süren film, komedi türünün Türkiye’deki en iyi örneklerinden birisi olarak görülüyor. Filmin yakaladığı başarı sonrasında Çakallarla Dans 7 de çekildi ve 6 Aralık 2024 için vizyon hazırlıkları başladı.

Çakallarla Dans 6 Konusu Ne?

Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet… Türkiye’nin ekonomik zorluklarından bunalmış ve hayatlarında bir çıkış yolu arayan bu ekip, yıllar süren “kısa yoldan köşe dönme” denemelerinin ardından bir fırsatla karşı karşıya kalır: Fatma’nın yıllardır küs olduğu ablası Manolya, Yunanistan’ın Kos Adası’nda dördüncü evliliğini gerçekleştirecektir.

Manolya, düğün masraflarını tamamen karşılayarak Fatma ve ekibi davet eder. Çakallar için bu teklif, hem ekonomik sıkıntılarından uzaklaşma hem de yurtdışına adım atma fırsatı olur. Ancak bu basit bir düğün daveti değildir.

Hayatında hiç tatil yapmamış olan çakallar için yurtdışına çıkmak başlı başına bir maceradır. Türk vatandaşlarının Yunanistan vizesiyle sınavı, ekip için eğlenceli ancak zorlu bir sürece dönüşür. Tüm engelleri aşarak Kos Adası’na ulaşan ekip, burada kendilerini bambaşka bir hikâyenin içinde bulur.

Manolya’nın aslında bir düğün bahanesiyle çakalları adaya çağırdığı ortaya çıkar. Türkiye’nin stratejik öneme sahip “Mavi Vatan” eylem planı, İtalyan mafya lideri Enrico’nun eline geçmiştir. Manolya, bir istihbarat ajanıdır ve ekibimizden yardım istemektedir. Görevleri; Enrico’nun sevgilisi Anna Karenina’yı etkileyerek kritik bilgileri içeren hard diski ele geçirmektir.

Ekip, yurt dışında tatil hayali kurarken, kendilerini uluslararası bir casusluk operasyonunun ortasında bulur. Manolya’nın planı başarısız olursa, Türkiye’nin ulusal güvenliği tehdit altına girecektir. Kos Adası’nda olaylar çığırından çıkar. Sokakları birbirine katan çakallar, mafya ve istihbarat örgütleri arasında sıkışır. Mahallelerindeki fakirlikten kaçmaya çalışan ekip, uluslararası bir kaosun tam merkezine düşer.

Çakalların bu beklenmedik macerası, hem kahkahalarla hem de gerilimle dolu anlara sahne olurken, onların “bir umut” arayışı uluslararası bir mücadeleye dönüşür.

İşte Çakallarla Dans 6 fragmanı;