Now TV’nin iddialı dizisi Yabani için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından üst sınırdan ceza verilmişti. Dizideki sahneler nedeniyle verilen bu ceza sadece Yabani için verilmezken Yabani’nin yanı sıra Sahipsizler, Deha ve Arka Sokaklar için de aynı nedenlerden dolayı ceza kesilmişti. Ceza tartışmaları sürerken Now TV’den Yabani için flaş bir karar geldi. Yabani final mi yapacak? Yabani sona mı eriyor?

Yabani Final mi Yapacak?

Yabani final yapacak. İdari para cezası verilmesinin sonrasında geçtiğimiz günlerde de final iddiaları ile gündeme gelen Yabani’nin ekranlara veda etmesi kesinlik taşıdı. Dizi için Aralık sonuna kadar şans verilmişti. Ancak ceza ile birlikte dizinin ekranlara veda etmesine karar verildi. İkinci sezonuyla ekranlara gelen dizi için böylece yolun sonuna gelinmiş oldu.