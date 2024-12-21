Türkiye’de Saygı adıyla şarkıcılara yönelik yapılan özel program geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Pek çok tartışmanın yaşandığı özel çalışmada son günlerde en çok konuşulan ise Hande Yener oldu. Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından birisi olan Hande Yener, Sertab Erener’in özel gecesine katılarak Yalnızlık Senfonisi adlı şarkıyı seslendirmişti. Program YouTube üzerinden de yayınlanmıştı. Ancak videodan kaldırılan bir şarkının olması dikkat çekti.

Hande Yener Yalnızlık Senfonisi Şarkısı Neden Kaldırıldı?

Kaldırılan şarkı sonrasında gözler ilk olarak Oğuzhan Uğur’a çevrildi. Ancak ünlü isim bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Hande Yener’den de bu konuda bir açıklama gelmedi. Gündemdeki iddialarda ise telif ve para kazanma konusunda tarafların anlaşamadığı öne sürüldü.

İşte SAYGI1 Sertab Erener Videosundaki Güncel Şarkılar