Türkiye’de Saygı adıyla şarkıcılara yönelik yapılan özel program geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Pek çok tartışmanın yaşandığı özel çalışmada son günlerde en çok konuşulan ise Hande Yener oldu. Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından birisi olan Hande Yener, Sertab Erener’in özel gecesine katılarak Yalnızlık Senfonisi adlı şarkıyı seslendirmişti. Program YouTube üzerinden de yayınlanmıştı. Ancak videodan kaldırılan bir şarkının olması dikkat çekti.
Hande Yener Yalnızlık Senfonisi Şarkısı Neden Kaldırıldı?
Kaldırılan şarkı sonrasında gözler ilk olarak Oğuzhan Uğur’a çevrildi. Ancak ünlü isim bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Hande Yener’den de bu konuda bir açıklama gelmedi. Gündemdeki iddialarda ise telif ve para kazanma konusunda tarafların anlaşamadığı öne sürüldü.
İşte SAYGI1 Sertab Erener Videosundaki Güncel Şarkılar
- Oğuzhan Uğur – Öyle de Güzel
- Can Ozan – Bir Damla Gözlerimde
- Ceylan Ertem – Vurulduk
- Paptircem – Kız Leyla
- Emir Can İğrek – Sevdam Ağlıyor
- TNK – Bu Böyle
- Selin Geçit – İyileşiyorum
- Şara Kaplan – Bi Polar
- Nova Norda – Yanarım
- Enis Arıkan – Every Way That I Can
- Melek Mosso – Söz Bitti
- Aleyna Tilki – O Ye
- Gökhan Türkmen – Açık Adres
- Mirkelam – Kendime Yeni Bir Ben Lazım
- Kalben – İncelikler
- Nil Karaibrahimgil ft. Serdar Erener – Bahçede
- Kenan Doğulu – Mecbursun
- Soner Sarıkabadayı – Koparılan Çiçekler
- Sertap Erener Kolaj
- Karsu – Lal
- Selen Akbal Performans
- Doğukan Manço – DJ Performansı
- Sertab Erener – Belki de Dönerim
- Şanışer ft. Sertab Erener – Vur Yüreğim
- Sertab Erener – Bir Çaresi Bulunur
- Sertab Erener – Aşk
- Sertab Erener – Sormaz
- Sertab Erener – Olsun