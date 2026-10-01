Mehmet Şimşek’ten fon yatırımcılarına ödeme açıklaması

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara yönelik yaptığı açıklamada, çalışmaların kurumlar arasında koordinasyon içinde devam ettiğini ifade ederken, şunları söyledi:

“İyileştirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Yatırımcılara en kısa sürede mümkün olan en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımlar atılmıştır.”

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek, konuya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını muhafaza etmek ve sorumluluğu olan kişilerin hesap vermesini sağlamak için hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor” ifadelerine yer verdi.

Haber Devam Ediyor

Şimşek, zorlu uluslararası şartlar ve savaşa rağmen ülke ekonomisinin dayanıklılığının devam ettiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“- Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır.

BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI NE KADAR?

– Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin 3’te 1’i seviyesindedir.

FON KRİZİNİN EKONOMİYE ETKİSİ

– Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.”