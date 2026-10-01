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Nilperi Şahinkaya, Melis Sezen ve Melisa Şenolsun’un uyuşturucu test sonuçları açıklandı

Ünlülere yönelik sürdürülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için örnek alınan oyuncular Nilperi Şahinkaya, Melis Sezen ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

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Eklenme 01.10.2026 - 13:43
Güncellenme 01.10.2026 - 13:54

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncular Nilperi Şahinkaya, Melis Sezen ve Melisa Şenolsun’a uyuşturucu testi yapılmıştı.

2 OYUNCUNUN TEST SONUCU NEGATİF

Oyuncuların test sonuçları açıklanırken, yapılan testlerden Nilperi Şahinkaya ile Melis Sezen’in sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

MELİSA ŞENOLSUN’UN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Öte yandan, Melisa Şenolsun’un testinde ise uyuşturucu madde belirlendiği ifade edilirken, saçında kokain çıktığı öğrenildi.

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Melis Sezen ise, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak sonucun negatif çıktığını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ‘uyuşturucu ile ‘fuhuşa aracılık2 operasyonları düzenlenirken; aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonu doğrultusunda Aras Bulut İynemli, kamuoyunda Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu gözaltına alınmıştı.

Soruşturma doğrultusunda Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ve kan, saç ve idrar örnekleri alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı.

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