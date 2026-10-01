1 Ekim 2026 il il fındık fiyatları

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Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden fındık fiyatları fındık üreticilerinin yakın takibinde olmaya devam ediyor. Buna göre 1 Ekim 2026 Perşembe günü kapsamında il il fındık fiyatları açıklandı.

SAMSUN FINDIK FİYATLARI 1 EKİM 2026

Samsun’da 50 randıman esasına göre tombul fındık 181,60 lira, levant fındık 179,15 lira, sivri fındık ise 172,15 lira seviyesinde bulunuyor. Ayrıca Samsun’un Çarşamba ve Terme ilçelerinde 50 randıman üzerinden değerlendirilen serbest piyasa fiyatlarında tombul fındık 181,65 lira, levant fındık 179,15 lira, sivri fındık ise 172,15 liradan işlem görüyor.

GİRESUN FINDIK FİYATLARI 1 EKİM 2026

Giresun’da tombul/Giresun kalite fındık 191-200 lira, levant fındık 185-190 lira, sivri fındık ise 175-180 lira seviyesinde bulunuyor.

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ORDU FINDIK FİYATLARI 1 EKİM 2026

Ayrıca Ordu merkezde tombul/Giresun kalite fındık 180-185 lira, levant fındık 175-180 lira, sivri fındık ise 165-170 liradan işlem görüyor.

DÜZCE FINDIK FİYATLARI 1 EKİM 2026

Düzce’de levant fındık 150-155-165 lira, sivri fındık 145-150 lira seviyesinde bulunuyor.

TRABZON FINDIK FİYATLARI 1 EKİM 2026

Son olarak, Trabzon’da levant fındık 170-175 lira, sivri fındık 160-165 lira seviyesinden işlem görüyor.

TMO GÜNCEL FINDIK ALIM FİYATLARI

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) güncel fındık alım fiyatlarını açıklarken, 2026-2027 sezonunda kabuklu fındık için Giresun kalite fındıkta kilogram başına 255 lira, levant kalite fındıkta 250 lira alım fiyatı geçerli oluyor.

Aynı zamanda 50 randımanın üzerindeki her bir randıman için Giresun kalite fındıkta 5,10 lira, levant kalite fındıkta ise 5 lira fark ödemesi yapılıyor.