Semih Varol dahil 10 sosyal medya yayıncısına gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital mecralardaki canlı yayın içeriklerinde Türk Ceza Kanunu (TCK) doğrultusunda suç unsuru olduğu iddiasıyla başlattığı tahkikate devam ederken, Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen dosya çerçevesinde TikTok, Instagram ve X gibi sosyal medya mecralarında canlı yayın yapan bazı yayıncıların yayın esnasındaki fiil ve ifadeleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

ARAMA VE YAKALAMA İŞLEMLERİ YAPILDI

Gerçekleştirilen teknik tespitlerden sonra savcılık makamı 10 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verirken, talimat kapsamında, emniyet birimlerince belirlenen adreslerde arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin isimleri şu şekilde:

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Semih Varol

Cansum Kaya

Ferhat Billor

Çağlayan Yıldırım

Onur Sermik

Elif Akdemir

Onur Can Güzel

Mehmet Emin Citer

Mehmet Aden Arslan

Sinan Kaya

TCK’NIN 2 MADDESİ KAPSAMINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen iddiaların TCK’nın iki ayrı maddesi çerçevesinde olduğu aktarıldı.

Buna göre, TCK’nın 216. maddesindeki ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ kapsamında canlı yayınlar esnasında sarf edilen bazı sözlerin halkın bir bölüm kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici veya aşağılayıcı nitelikte olduğu iddiasının olduğu belirtildi.

Ayrıca TCK’nın 226. maddesi, ‘müstehcenlik’ doğrultusunda kamuya açık oturumlarda gerçekleştirilen bazı paylaşımların ve görsel görüntülerin müstehcenlik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan yayıncılar sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, güvenlik birimlerinin şüphelilere ait dijital materyaller ve yayın kayıtları üzerindeki incelemeleri devam ediyor.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber şüphelilerin adliyeye sevk edileceği ifade edildi.