TOGG Ağustos 2026 kampanyası başladı: 800 bin TL sıfır faiz fırsatı!

Türkiye’nin yerli otomobil üreticisi TOGG, sürücülere özel finansman desteğini yeni aya taşıdı. T10X ve T10F modellerinde geçerli 800 bin TL’ye ulaşan sıfır faizli kredi kampanyası ile TOGG sahibi olmak isteyenlere faizsiz seçenek sunuluyor.

TOGG modellerinde sıfır faizli kredi dönemi

Sıfır otomobil piyasasında son dönemlerde maliyetler yükselirken TOGG alıcıları sevindirecek bir finansman kararına imza attı. Ağustos dönemi boyunca geçerli olacak kampanyada hem T10X hem de T10F modellerinde faizsiz kredi seçeneğinden yararlanılabilecek. Finansman desteği kapsamında her iki model için farklı kredi limitleri tanımlanmış durumda:

T10F modeli için: T10F satın almak isteyenler için 800 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

T10F satın almak isteyenler için 800 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor. T10X Modeli İçin: C-SUV segmentindeki T10X modelinde ise 600 bin TL limitli, yine 12 ay vadeli sıfır faizli finansman desteği sunuluyor.

TOGG T10X ve T10F güncel fiyatlar

Ağustos ayı itibarıyla açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları şöyle;

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T10X Fiyat Listesi

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen (Dört Çeker): 3.218.137 TL

T10F Fiyat Listesi

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

T10F V2 4More (Dört Çeker): 3.217.937 TL

Standart donanımların yanı sıra otomobilini özelleştirmek isteyen alıcılar için çeşitli paket opsiyonlar da mevcut. Panoramik cam tavan donanımı 65 bin TL bedelle tercih edilebilirken; Meridian Premium ses sistemi, Teknoloji ve Konfor Paketi, 22 kW AC şarj kapasitesi yükseltmesi, 19 inç jant opsiyonu, Akıllı Destek Paketi ve Kış Paketi gibi ek seçenekler de araç satın alma öncesinde seçilebiliyor.