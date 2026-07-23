Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 bal markasında taklit ve tağşiş tespit etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü son resmi kontrollerin ardından ‘’Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’’ listesini güncelledi. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası kapsamında kamuoyuna açıklanan son listeye, 3 farklı bal markası dahil edildi.

Üç farklı bal markasında taklit ve tağşiş tespit edildi

Bakanlığın 22 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı bilgilere göre, piyasada yapılan son incelemeler ışığında mevzuata aykırılık tespit edilen bazı bal ürünleri ifşa edildi. Açıklanan listede Tokat, Ankara ve Antalya’da faaliyet gösteren firmalara ait ürünler var.

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Bakanlığın paylaştığı duyuruya göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde üretilen Binbir Petek markalı “Petekli Çiçek Balı”, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde satışa sunulan Pelit markalı “Süzme Çiçek Balı 20 Gram” ile Ankara’nın Mamak ilçesinde üretilen Ertuğrul markalı “Süzme Çiçek Balı 1 Kilo” ürünlerinde taklit veya tağşişe rastlandı.

Bakanlık, tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşılması ve gıda güvenilirliğini artırmak adına denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.