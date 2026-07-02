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Temassız ödeme yapanlara uyarı

Kredi kartı dolandırıcılığında yöntemler değişiyor. İnternet alışverişlerinde güvenlik adımları artarken, dolandırıcıların bu kez şifre gerektirmeyen küçük tutarlı temassız ödemelere yöneldiği belirtiliyor.

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Eklenme 02.07.2026 - 13:55
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Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişmeye başladı. Geçmişte daha çok internet alışverişleri üzerinden gündeme gelen kart dolandırıcılığı, son dönemde günlük hayatta yapılan hızlı ve düşük tutarlı işlemlerle öne çıkıyor.

Özellikle temassız ödeme sistemlerinde belirli limitlerin altında şifre istenmemesi, dolandırıcıların dikkatini bu alana çevirdi. Uzmanlara göre küçük tutarlı işlemler çoğu zaman kart sahibi tarafından hemen fark edilmediği için risk daha da büyüyor.

En büyük risk hızlı işlem yapılan noktalarda

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Market kasaları, büfeler, toplu taşıma turnikeleri ve yoğun kullanılan ödeme noktaları temassız kart işlemlerinin en sık yapıldığı alanlar arasında yer alıyor. Bu noktalarda ödeme saniyeler içinde tamamlandığı için kartın usulsüz kullanımı anında fark edilmeyebiliyor.

Özellikle kartın kaybolması ya da çalınması durumunda, şifre gerektirmeyen temassız limitler üzerinden kısa sürede birden fazla harcama yapılabiliyor. Bu da kart sahibinin hesabında fark etmeden ciddi kayıplar oluşmasına neden olabiliyor.

Fiziksel kart hırsızlığı hâlâ risk oluşturuyor

Dijital bankacılık uygulamaları sayesinde kullanıcılar artık kartlarını daha hızlı kapatabiliyor. Ancak bu durum, fiziksel kart hırsızlığı riskini tamamen ortadan kaldırmıyor.

Kartın ele geçirilmesi halinde, bankanın belirlediği temassız işlem limiti içinde peş peşe alışveriş yapılması mümkün olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kartın kaybolduğunun fark edildiği anda vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

NFC teknolojisine karşı dikkatli olunmalı

Temassız kartlarda kullanılan NFC teknolojisi, ödeme kolaylığı sağlasa da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Kalabalık ortamlarda kartların temassız özelliğinin kötüye kullanılabileceği yönünde uyarılar yapılırken, kullanıcıların kartlarını güvenli cüzdanlarda taşıması öneriliyor.

Bu tür işlemlerde kartın tamamen kaybolması gerekmeyebildiği için kullanıcıların hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Kart sahipleri hangi önlemleri almalı?

Uzmanlara göre temassız kart kullananların alabileceği basit ama etkili önlemler bulunuyor. İlk olarak bankaların mobil uygulamaları üzerinden temassız ödeme limitleri kontrol edilmeli ve ihtiyaç duyulmayan yüksek limitler düşürülmeli.

Ayrıca anlık harcama bildirimi mutlaka aktif hale getirilmeli. Böylece karttan yapılan her işlem telefona bildirim olarak düşer ve şüpheli bir harcama çok daha hızlı fark edilir.

Kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV kodu gibi bilgiler hiçbir koşulda üçüncü kişilerle paylaşılmamalı. Hesap özetinde bilinmeyen bir işlem görülmesi halinde ise kart hemen kullanıma kapatılmalı ve banka çağrı merkeziyle iletişime geçilmelidir.

Küçük tutarlar büyük mağduriyete dönüşebilir

Temassız ödeme kolaylığı günlük hayatı hızlandırsa da kontrolsüz kullanım, kart sahipleri için risk oluşturabiliyor. Dolandırıcıların düşük tutarlı işlemlerle dikkat çekmeden hareket edebildiğini belirten uzmanlar, kullanıcıların özellikle bildirim, limit ve hesap hareketi kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor.

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