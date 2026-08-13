Tarım Bakanlığı’ndan 2026’nın ilk yarısında 106 milyar TL tarımsal destek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine devam ediyor. Tarımsal üretimin iyileştirilmesi amacıyla çiftçilere yönelik tarımsal desteklere devam eden bakanlık, çiftçileri bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi konularında desteklemeyi sürdürüyor.

TOPLAM 2,9 MİLYON ÇİFTÇİ YARARLANDI

Bu doğrultuda tarımsal desteklerden 2026’nın ilk yarısında 2,9 milyon çiftçi yararlanırken, bu yıl için 167,6 milyar lira tutarında tarımsal destek bütçesi belirlendi.

106,2 MİLYAR TL TARIMSAL DESTEK

Belirlenen bütçe doğrultusunda yılın ilk yarısında çiftçilere 106 milyar 2 milyon TL tutarında ödeme yapıldı.

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HANGİ ALANDA ÖDEME YAPILDI?

Bu süreçteki ödemelerin yüzde 79,6’sı bitkisel üretim, yüzde 18,1’i hayvansal üretim, yüzde 1,7’si kırsal kalkınma, yüzde 0,3’ü AR-GE ve yüzde 0,3’ü su ürünleri üretimi desteği oldu.

BİTKİSEL ÜRETİM İÇİN 84 MİLYAR TL’Yİ AŞKIN ÖDEME

Bitkisel üretim için yaklaşık 84 milyar 397 milyon lira, hayvansal üretim için 19 milyar 216 milyon lira, kırsal kalkınma kapsamında 1 milyar 770 milyon lira, tarımsal AR-GE doğrultusunda 354 milyon lira ve su ürünleri üretimi için de 285 milyon lira ödeme yapıldı.

44 MİLYAR TL’DEN FAZLA DESTEK BİTKİSEL ÜRETİME

Ayrıca, bitkisel üretimde temel destek için yaklaşık 44 milyar 580 milyon lira, hayvansal üretimde buzağı için 7 milyar 963 milyon lira ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında da yaklaşık 1 milyar 601 milyon lira destek verildi.