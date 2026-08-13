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Gram altın 6 bin 734 TL’ye yükseldi: Yıl sonu için 8 bin TL beklentisi

Gram altın 6 bin 734 TL'ye yükselirken uzmanlar, yükselişin sürmesi halinde yıl sonuna doğru 8 bin TL seviyesinin görülebileceğini belirtti.

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Eklenme 13.08.2026 - 16:28
Güncellenme 13.08.2026 - 16:28

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ederken piyasalarda gram altının gelecekte ulaşabileceği seviyeler gündeme geldi. Spot altının ons fiyatı 4 bin 400 doların üzerine çıkarken gram altın 6 bin 738 TL seviyesine yükseldi.

Değerli metaldeki hareketlilik, ons altının kritik direnç seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte yakından takip ediliyor. Piyasalarda özellikle ons altının 4 bin 387 dolar civarındaki teknik seviyeyi aşıp aşamayacağı izleniyor.

Altının ons fiyatı 4 bin 400 doları aştı

Altın fiyatları yaklaşık yüzde 1 oranında yükselerek yeniden 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Spot altının ons fiyatı 4.406,34 dolara ulaşırken ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4.466,70 dolara yükseldi.

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Altın, önceki günlerde 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından teknik dirençle karşılaştı. Değerli metalin 100 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu yaklaşık 4.387 dolar seviyesinde ivme kaybettiği, buna rağmen yükseliş eğiliminin korunduğu aktarıldı.

Piyasaların odağında ise bu direnç seviyesinin aşılması bulunuyor. Direncin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş hareketinin güçlenebileceği, aksi durumda ise kısa vadeli kâr satışlarının görülebileceği belirtiliyor.

Gram altın 6 bin 738 TL seviyesinde

Yurt içi piyasalarda gram altın da yükseliş hareketinden destek aldı. Gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 738 TL seviyesinden işlem gördü.

Aynı saatlerde çeyrek altın 11 bin 35 TL, Cumhuriyet altını ise 43 bin 927 TL seviyesinde alıcı buldu. Ons altın ise yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 388 dolar civarında seyretti.

Altın fiyatlarının seyri, ons altının yanı sıra döviz piyasasındaki hareketlilikten de etkileniyor. Bu nedenle gram altındaki değişim yalnızca ons altın fiyatındaki hareketle sınırlı kalmıyor.

Gram altın için 8 bin TL beklentisi

Piyasalardaki yükselişin ardından gram altının gelecekteki seviyesine ilişkin beklentiler de gündeme geldi. Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirmesinde, gram altında 24 Haziran 2026 tarihinde yaşanan düşüşün ardından toparlanma sürecinin başladığını belirtti.

Söz konusu değerlendirmesinde Şener, gram altının 24 Haziran’da 5 bin 931 TL seviyesine kadar gerilediğini, sonrasında ise kademeli bir yükseliş yaşadığını ifade etti.

Sefer Şener görüşünde, altının seyri ile jeopolitik gelişmeler arasında bağlantı bulunduğu belirtirken ABD-İran arasındaki gelişmelerin de değerli metal fiyatları açısından takip edildiğini aktardı.

Çatışmasız bir sürecin devam etmesi halinde gram altının yıl sonuna doğru 8 bin TL seviyesini yeniden görme ihtimali bulunuyor.

Yükselişte kritik direnç takip ediliyor

Altın piyasasında kısa vadeli fiyatlamalar açısından ons altının 4 bin 387 dolar civarındaki direnç seviyesi önem taşıyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hareketinin güç kazanabileceği belirtilirken, dirençten geri dönüş yaşanması durumunda kâr satışları gündeme gelebilecek.

Gram altın açısından ise ons altın fiyatı, dolar/TL hareketi ve küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.

8 bin TL beklentisi ise mevcut fiyat seviyesinden hareketle yıl sonuna kadar gerçekleşebilecek olası yükseliş senaryosuna dayanıyor. Bu nedenle söz konusu seviye kesinleşmiş bir fiyat hedefi değil, mevcut piyasa koşullarına ilişkin bir beklenti olarak değerlendiriliyor.

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