Mustafa Sandal’ın eşi fon gelirlerini iade etmek için başvuru yaptı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın 2021 yılında Tera’nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdığı ve hesaplarından toplam 15 milyar 793 milyon lira çıkış yaptığı belirlenmişti.

EN ÇOK KÂR EDENLER LİSTESİNDE İLK SIRADA

Melis Sütşurup Sandal, yalnızca Tera TLY fonundan sağladığı 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr sayesinde bu yıl gerçek kişiler arasında kâr sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ünlü ismin, 16 Eylül itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin lira bakiyesinin kaldığı belirlendi.

KÂRI İADE ETMEK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup ve ailesi, fondan elde ettikleri kârları iade etmek için başsavcılığa başvuru yaptı.

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BABASI LİSTEDE 6. SIRADA

Sabah’ın haberine göre, aynı fon trafiğinde dikkat çeken baba Cihan Sütşurup, bu yıl fona 3 milyar 707 milyon lira yatırarak giriş yaptı. Baba Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ile gerçek kişiler arasında altıncı sırada yer alırken resmî kayıtlara göre 16 Eylül’de hesabında 72 milyon 757 bin lira bakiye kaldığı tespit edildi.

KÂRIN ARDINDAN YURT DIŞINA ÇIKTILAR

Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup, Tera fonundan toplam 2 milyar 994 milyon TL kâr etmelerinin ardından yurt dışına çıktı. Soruşturma çerçevesinde aranan baba ve kızın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvururken avukatlar, baba ve kızın fondan kazandıkları parayı iade etmek istediklerini belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yönlendirdi. Sürecin nasıl işleyeceği ve iade edilecek tutarın tespiti önümüzdeki günlerde netleşecek.