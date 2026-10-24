HaberX
AnasayfaEkonomiMustafa Sandal’ın eşi fon gelirlerini iade etmek için başvuru yaptı

Mustafa Sandal’ın eşi fon gelirlerini iade etmek için başvuru yaptı

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında 3 milyar liraya yakın kâr ettiği ifade edilen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup, elde ettikleri kârı iade etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.

Oluşturan
Eklenme 24.10.2026 - 09:12
Güncellenme 24.10.2026 - 09:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın 2021 yılında Tera’nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdığı ve hesaplarından toplam 15 milyar 793 milyon lira çıkış yaptığı belirlenmişti.

EN ÇOK KÂR EDENLER LİSTESİNDE İLK SIRADA

Melis Sütşurup Sandal, yalnızca Tera TLY fonundan sağladığı 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr sayesinde bu yıl gerçek kişiler arasında kâr sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ünlü ismin, 16 Eylül itibarıyla fon bünyesinde 249 milyon 992 bin lira bakiyesinin kaldığı belirlendi.

KÂRI İADE ETMEK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup ve ailesi, fondan elde ettikleri kârları iade etmek için başsavcılığa başvuru yaptı.

Haber Devam Ediyor
Dul ve yetim aylığında SGK şartları: İki maaş birden alınabilir mi?
Ekonomi
Dul ve yetim aylığında SGK şartları: İki maaş birden alınabilir mi?
Eşinden dul aylığı ve babasından yetim aylığı almaya hak kazanan kadınlar, iki maaşın birden alınıp alınamayacağını araştırırken, SGK şartları ise belli oldu.
Altın 12 Mayıs Salı Gününe Düşüşle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
Ekonomi
Altın 12 Mayıs Salı Gününe Düşüşle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
12 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları açıklandı. ABD enflasyon verisi öncesi piyasalarda düşüş yaşanırken gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile 22 ayar bilezik satış rakamları belli oldu.

BABASI LİSTEDE 6. SIRADA

Sabah’ın haberine göre, aynı fon trafiğinde dikkat çeken baba Cihan Sütşurup, bu yıl fona 3 milyar 707 milyon lira yatırarak giriş yaptı. Baba Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ile gerçek kişiler arasında altıncı sırada yer alırken resmî kayıtlara göre 16 Eylül’de hesabında 72 milyon 757 bin lira bakiye kaldığı tespit edildi.

KÂRIN ARDINDAN YURT DIŞINA ÇIKTILAR

Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup, Tera fonundan toplam 2 milyar 994 milyon TL kâr etmelerinin ardından yurt dışına çıktı. Soruşturma çerçevesinde aranan baba ve kızın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvururken avukatlar, baba ve kızın fondan kazandıkları parayı iade etmek istediklerini belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) yönlendirdi. Sürecin nasıl işleyeceği ve iade edilecek tutarın tespiti önümüzdeki günlerde netleşecek.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Ailekart üzerinden hak sahiplerine toplam 56 milyar TL para yardımı

2 dakika önce
Ekonomi

SGK’dan prim günü düzenlemesi! Tutanakla prim günü verilecek!

2 saat önce
Ekonomi

Dul ve yetim aylığında SGK şartları: İki maaş birden alınabilir mi?

17 saat önce
Ekonomi

BIST 100, Şubat 2008’den beri en uzun düşüş serisini yaşadı

19 saat önce
Ekonomi

İş Bankası’ndan 1 hafta içinde 7 bin 500 TL fırsatı

20 saat önce
Ekonomi

Dana karkasa zam geldi, kuzu karkas fiyatları sabit kaldı: 23 Ekim 2026 karkas et fiyat listesi

21 saat önce