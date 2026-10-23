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Dul ve yetim aylığında SGK şartları: İki maaş birden alınabilir mi?

Eşinden dul aylığı ve babasından yetim aylığı almaya hak kazanan kadınlar, iki maaşın birden alınıp alınamayacağını araştırırken, SGK şartları ise belli oldu.

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Eklenme 23.10.2026 - 20:00

Eşinden dul aylığı, babasından ise yetim aylığı almaya hak kazanan kadınların iki maaşı birden alıp alamayacağı merak ediliyor. Ölüm aylıklarına yönelik mevzuata göre şartlar belirlenirken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 54. maddesine göre, eşinden ve anne veya babasından ölüm aylığı almaya hak kazanan kadınlara genel kural olarak tercih ettikleri aylık bağlanıyor.

İKİ AYLIK BİRDEN ALINAMIYOR

Eşin Bağ-Kur, babanın ise SSK kapsamında sigortalı olması iki aylığın birlikte ödenmesini sağlamazken, hak sahipliği koşullarının yanı sıra hangi mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ve aylık hakkının hangi tarihte doğduğu da büyük önem taşıyor. Bu nedenle her iki dosyaya yönelik değerlendirme yapılmadan çift maaş alınabileceği sonucuna varılamıyor.

TEK BAŞINA İKİ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANAMIYOR

Sosyal güvenlik sisteminde 1 Ekim 2008 tarihinden önceki hak sahiplikleri ve geçiş hükümleri bazı dosyalarda farklı değerlendirmeleri gündeme getirirken, eşin veya babanın bu tarihten önce hayatını kaybetmiş olması, tek başına iki ölüm aylığı bağlanacağı anlamına gelmiyor.

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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22 Ekim 2025 tarihli kararında da hak sahipliği şartlarının hangi tarihteki mevzuata göre değerlendirileceği vurgulandı.

DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dul ve yetim aylığı başvuruları, ilgili şartlara göre SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri üzerinden veya e-Devlet sistemine giriş yaparak “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” sayfasından yapılabiliyor.

DOSYAYI SGK’NIN İNCELEMESİ GEREKİYOR

Dul ve yetim aylığı tercihi yapılmadan önce iki dosyayı SGK’ya incelemesi, hangi aylığın bağlanabileceğini ve tutarını öğrenmeleri bakımından büyük önem taşıyor.

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