Fenerbahçe’de Yeni Yönetim Seçimin Ardından En Az 10 Futbolcuyla Yollara Ayıracak!

Aziz Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklamasının ardından sarı-lacivertli camiada peş peşe yeni gelişmeler yaşanırken, yeni yönetimin yabancı oyuncu sayısını azaltmak amacıyla kapsamlı bir kadro değişimine gideceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda yeni başkan belirlenecek. Bu kapsamda, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayı olurken, seçimin en güçlü adayı olarak ise Yıldırım gösteriliyor.

Başkanlık seçiminin ardından yeni yönetimin takımda geniş çaplı bir rotasyona gitmesi beklenirken, yabancı oyuncu sayısını azaltmak amacıyla en az 10 futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.

Yeni yönetimin kapsamlı bir kadro planlaması yapacağı belirtilirken, Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

TAKIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Bunun yanı sıra; Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred için cazip teklifler gelmesi durumunda transferlerine izin verilebileceği aktarıldı.

Ara transfer döneminde sarı-lacivertli formayı giyen Sidiki Cherif ile de kısa sürede yolların ayrılmasının gündemde olduğu belirtilirken, oyuncunun kiralık olarak gönderilebileceği ifade edildi. Ayrıca Ederson için iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin değerlendirileceği iddia edildi.

Öte yandan Milan Skriniar, Nelson Semedo, N’Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Anthony Musaba’nın gibi isimlerin yeni sezonda takımda kalmasına yeni yönetimin sıcak baktığı öne sürüldü.

Yeni yönetimin seçimlerin ardından takımda köklü değişikliklere gitmeyi planladığı, bu kapsamda hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de bonservis geliri elde etmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıldığı ifade edildi.