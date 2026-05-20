Fenerbahçe Atletico Madrid’in Yıldızını Gündemine Aldı!

Fenerbahçe’de tartışmalı bir sezon geçiren ve bu nedenle taraftarların hedefi haline gelen Ederson’un takımdan ayrılması beklenirken, yerine yeni bir kaleci arayışı sürüyor. Özellikle Fenerbahçe yönetiminin Ederson’la yola devam etmeme kararı aldığı ifade edilirken, başkan adaylarının ise kaleye dünyaca ünlü isimleri getirmek için adeta yarıştığı belirtiliyor.

BAYERN MÜNİH VE İNTER DE İSTİYOR

Bu kapsamda öne çıkan isimlerden biri Atletico Madrid’in yıldız kalecisi Jan Oblak oldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’nin en önemli kaleci adaylarından biri Oblak olurken, yıldız file bekçisi için Bayern Münih ve Inter’in de teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Ancak Oblak’ın yıllık 10 milyon euro maaş talep ettiği ve her iki kulübün de bu rakamı karşılamakta zorlanabileceği kaydedildi. Atletico Madrid’in de yeni sezon öncesinde yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, Jan Oblak ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Bu kapsamda Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali bulunan yıldız kalecinin, kendisine güçlü bir proje sunulması halinde sarı-lacivertli takıma sıcak bakabileceği ifade edildi.

Bu gelişme camiada büyük heyecan yaratırken, 33 yaşındaki deneyimli kalecinin 12 yıldır Atletico Madrid forması giydiği ve bu süreçte önemli başarılara imza attığı biliniyor.