HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.538.318 -%-0.25
ETHEREUM
₺97.410,00 -%-0.11
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Gündem/Malatya’da Deprem Nedeniyle Eğitime Bir Günlük Ara Verildi!

Malatya’da Deprem Nedeniyle Eğitime Bir Günlük Ara Verildi!

Malatya’da bugün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tedirginlik sürerken, kentte 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 20.05.2026 - 10:34
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

AFAD, bugün Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin ise yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından Malatya Valiliği yaptığı açıklamada, olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

VALİLİK DUYURDU

Bu kapsamda edinilen bilgilere göre Malatya Valiliği, 20 Mayıs Çarşamba günü kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Aranın ardından kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitimin yeniden başlayacağı belirtildi.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

İşte CHP’de Mutlak Butlanın Gerekçeli Nedenleri!

11 saat önce
Gündem

Mahkeme CHP’nin 2023 Kurultayını İptal Etti: Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa Dönüyor!

11 saat önce
Gündem

Türkiye’de Nüfus Alarmı: Doğum Hızı Son 9 Yılın En Düşük Seviyesinde

15 saat önce
Gündem

Dorukhan Büyükışık Dosyası Kapsamında Eski İlçe Emniyet Müdürü Gözaltına Alındı!

17 saat önce
Gündem

Trafik Kanunu Değişti: Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Ekipmanlar Açıklandı

18 saat önce
Gündem

Serenay Sarıkaya ve Mabel Matiz Dahil 25 Kişi Gözaltına Alındı

20 saat önce