Malatya’da Deprem Nedeniyle Eğitime Bir Günlük Ara Verildi!

AFAD, bugün Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, depremin ise yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından Malatya Valiliği yaptığı açıklamada, olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

VALİLİK DUYURDU

Bu kapsamda edinilen bilgilere göre Malatya Valiliği, 20 Mayıs Çarşamba günü kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Aranın ardından kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitimin yeniden başlayacağı belirtildi.