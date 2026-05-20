Motorine Zam Gelecek! 20 Mayıs Güncel Akaryakıt Fiyatları

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yeni bir artış beklentisi olarak yansıdı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorin grubunda 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,74 TL’lik fiyat artışı öngörülüyor.

Yapılması beklenen zam ile birlikte Türkiye’nin üç büyük şehrinde motorin litre fiyatlarının yeniden yükselmesi bekleniyor. İstanbul’da motorinin litre fiyatının 69,22 TL seviyesine çıkacağı tahmin edilirken, Ankara’da bu rakamın 70,33 TL’ye ulaşacağı belirtiliyor. İzmir’de ise motorin litre fiyatının 70,60 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Doğu illerinde akaryakıt fiyatlarının daha yüksek seviyelerde seyrettiği görülürken, yeni düzenleme sonrası motorin litre fiyatının 72,06 TL’ye kadar çıkabileceği ifade edildi.

Dalgalı Seyir Sürüyor

Petrol piyasasında ise dalgalı görünüm devam ediyor. ABD ham petrolü (WTI) fiyatlarının varil başına 104 dolar seviyelerine gerilerken Brent petrolün ise 110 dolar civarında işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler ve arz-talep dengesi de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kuru hareketleri ve vergi düzenlemeleri de önemli rol oynuyor. Son dönemde yaşanan değişkenlikler, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Söz konusu fiyat güncellemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin grubunda ülke genelinde yeni bir fiyatlandırma sürecine geçilmesi bekleniyor.