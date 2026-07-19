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Tekel bayii dualarla açılan imam ilk kez konuştu

Tekirdağ Çerkezköy'de bir tekel bayiinin açılışında imamın dua etmesi büyük tepkilere neden olurken, imam hakkında soruşturma başlatıldı. İmam İlhan İlke, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, açılışı yapılan yerin neresi olduğunu bilmeden gittiğini söyledi.

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Eklenme 19.07.2026 - 17:07
Güncellenme 19.07.2026 - 17:14
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Önceki hafta Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayiinin açılışına Diyanet-Sen Çerkezköy eski Şube Başkanı İmam İlhan İlke katıldı.

İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmam İlke’nin tekel bayiinin açılışına katılarak kurban kestirilmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, imam İlke hakkında soruşturma başlatıldı.

İlke ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, açılışı yapılan yerin neresi olduğunu bilmediğini ifade etti.

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“TABELAYI GÖRDÜKTEN SONRA ORADAN AYRILDIM”

İlke yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cami cemaatimizden hayırsever bir arkadaşımız bana telefon ederek bir açılışın olduğunu ve gelmemi istediğini söyledi. Ben de normalde böyle bir davet olduğu zaman ne açılışı olduğunu sorardım. Fakat arkadaşımız cemaatimizden ve yakın bir arkadaşımız olduğu için sormadan kabul ettim. Fakat açılışın olduğu yere gittiğimde tekel bayisi olduğunu sonradan fark ettim. Orada içki satılıp satılmadığını sordum ve tabelayı gördükten sonra hemen oradan ayrıldım.”

İŞLETMENİN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, işletmenin sahibi Hayrettin Çetinkaya ise imam ve kendisi hakkında yapılan olumsuz eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çetinkaya, “Biz işyerimizin bereketli olması amacıyla böyle bir açılış yapmak istedik. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için dinimizin verdiği emirler kapsamında dua ederek ve kurban keserek açılışımızı yaptık. Kurdele kesiminden sonra dua edilecekti. Fakat hoca çıkmış. Hocanın duasıyla açması hoşumuza gitti. Bize göre hocanın yaptığı yanlış değil.” dedi.

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