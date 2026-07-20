Oğuzhan Uğur tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Oğuzhan Uğur , “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilmiştir.

, “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında, Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi için tutuklama talep edilmiştir.

Tutuklama talep edilen diğer isimler arasında Ersin Gökgün, Muharrem Karataş ve Gülgün Öztürk gibi şahıslar yer almaktadır.

Babala TV kurucusu OğuzhanUğur’un tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Uğur, “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla tutuklanması için mahkemeye sevk edildi.

Bu kapsamda Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 isim hakkında tutuklama talep edilirken, bir kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Buna göre tutuklama talep edilen isimler şu şekilde:

Oğuzhan Uğur

Ersin Gökgün

Muharrem Karataş

Gülgün Öztürk

Emre Kartaloğlu

Hüseyin Küçük

Suzan Düşküner Mintaş

Fatih Eke

Emir Taşar

Öte yandan, Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol talep edildiği aktarıldı.

UĞUR’UN SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Uğur, savcılıkta verdiği ifadede 6 Şubat deprem felaketinden sonra Hatay’a gitmesine karşın, Ahbap ile yakından bir çalışma gerçekleştirmediğini söyledi.

İfadesinde Ahbap Derneği’nin ekonomik işleyişine yönelik herhangi bir bilgi sahibi olmadığına vurgu yapan Uğur, “Kendisinin ekonomik bakımdan ne gibi tasarruflarda olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle, derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına yönelik herhangi bir şüphe duymadım. Esasen bunu görebilecek bir konumda da değilim” ifadesinde bulundu.

Uğur, ifadesinde şunlara yer verdi:

Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ticari bir ilişkim olmadı. Derneğin tanıtımı veya reklam çalışmaları içinde kendisiyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim. Şirket hesaplarıma veya kişisel hesaplarıma Ahbap Derneği kaynaklı herhangi bir para girmedi. Dönemin hassasiyeti gereği o dönemde böyle bir şey yapmak aklımızdan bile geçmedi.

Levent görüşmelerden birinde bana, ‘Arkamdan kötü konuşuyormuşsun’ ifadelerini kullandı. Ben de konuşmayı kısa keserek kapattım.

Benim için temel kırılma noktası gazeteci arkadaşımdan duyduğum konularla ilgiliydi. Levent hakkında çeşitli dedikodular duyuyordum. Fakat benzer bir olayı ben de yaşayınca kendisiyle iletişimi kestim. Bu, Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen Ahbap soruşturması doğrultusunda Oğuzhan Uğur’un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili şahıslar emniyetteki işlemlerinden sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, gözaltına alınanlar arasında Ahbap personeli ve mali denetçilerle kripto varlık alanında çalışan bir kişinin de olduğu ifade edildi.