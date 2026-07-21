2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı: Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Hayal ettikleri üniversiteye girmek için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döken milyonlarca öğrenci, ÖSYM’nin YKS sonuçlarını açıklamasıyla beraber aldıkları puanları öğrendi. Şimdi ise artık üniversite tercihlerinin yapılma süreci başlayacak. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden YKS tercih kılavuzunu yayımlayarak adayların bu konudaki soru işaretlerini giderdi.

YKS tercih kılavuzuna nereden bakılır?

YKS tercih kılavuzunu, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden PDF formatında indirebilirsiniz.

Haber Devam Ediyor

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM’nin açıklamasına göre, üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde son bulacak. Adaylar, tercih etmek istedikleri üniversiteleri 12 gün içerisinde sisteme kaydetmen zorunda.

YKS tercih işlemleri nasıl yapılır?

Üniversite tercihlerini yapmak isteyen adaylar, öncelikle ÖSYM’nin resmi sitesinde bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) bölümüne T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapabilirler. Ardından izlenmesi gereken süreç şu şekilde:

– Ana sayfada yer alan ‘’Başvuru Sürecindekiler’’ veya ‘’İşlemler’’ menüsünden ‘’2026-YKS Tercih’’ seçeneğine tıklayın.

– ÖSYM’nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan seçtiğiniz bölümlerin 9 haneli program kodlarını ekranda yer alan tercih alanlarına sırayla girin.

– Kodları girdiğinizde üniversite ve bölüm adı, otomatik olarak sağ tarafta belirecektir.

– Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ekrandaki ‘’Başvuru Kontrol ve Önizleme’’ seçeneğine tıklayın ve tercih listesinin son halini görüntüleyin.

– Her şeyin doğru olduğundan emin olduğunuzda ‘’Onayla’’ butonuna basarak işleminizi tamamlayın. Ekranda ‘’Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’’ yazısını ve yeşil onay tikini görürseniz, başvuru işleminizi başarıyla tamamlanmış demektir.

– Başvuru formunuzu PDF olarak yazdırabilir ve tercihlerinizin kopyasını saklayabilirsiniz.

Adaylar en fazla 24 yükseköğretim programını tercih edebilecek. Uzmanlar, tercih esnasında sadece puanın değil, başarı sıralaması ve üniversitelerin özel koşullarının da dikkate alınması yönünde uyarılarda bulunuyor.