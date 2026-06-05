Özgür Özel’in CHP Yerine Kuracağı Partinin İsmi Belli Oldu! İşte Partinin Adı!

Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Bu gelişme parti içinde tartışmalara neden olurken, Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkilerin de giderek arttığı belirtildi.

Yaşanan sürecin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun partiyi 40 gün içinde kurultaya götürmesi ve delegelerin yeniden sandık başına gitmesi gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmemesi ihtimaline karşı yeni bir parti hazırlığı yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.

İSİM DEĞİŞEBİLİR

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, yeni bir parti kurulması halinde partinin adının “İstiklal Partisi” olacağı öne sürülüyor. Ancak bu ismin henüz dar bir çevrede değerlendirildiği ve süreç içerisinde değişebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Özgür Özel’in önceliğinin yeni bir parti kurmak değil, CHP’nin yeniden kurultaya gitmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda yaklaşık 900 delegenin imza topladığı ve söz konusu imzaların Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edilerek CHP’nin 15 gün içerisinde kurultaya çağrılmasının talep edileceği öğrenildi.

81 İLİN YARISINDA TEŞKİLATLANMAK GEREKİYOR

Kılıçdaroğlu’nun bu talebi yerine getirmemesi halinde ise sulh hukuk mahkemesine başvurularak yargı yoluna gidileceği belirtiliyor.

Öte yandan yeni kurulacak partinin seçime girebilmesi amacıyla siyasi partiler kanunu ve YSK tarafından belirlenen koşulları yerine getirmesi gerektiği öğrenilirken, partinin oy verme gününden en az 6 ay önce 81 ilin yarısında, yani 41 kentte teşkilatını kurmuş olması gerektiği öğrenildi. Bu kapsamda bir şehirde teşkilatlanmış kabul edilmek için merkez ilçesi dahil o şehrin ilçelerinin en az üçte birinde ilçe teşkilatı kurulması gerektiği aktarıldı.