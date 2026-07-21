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YKS Türkiye birincileri açıklandı

ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklandığını duyururken, Türkiye birincileri de belli oldu.

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Eklenme 21.07.2026 - 09:10
Güncellenme 21.07.2026 - 09:24
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ÖSYM milyonlarca adayın üniversite hayali kurduğu, ÖSYM milyonlarca adayın iyi bir üniversiteye gitme hayaliyle beklediği YKS’nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin olarak yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adaylarımızı bu süreçte resmen, adaylarımızla beraber sınava hazırlanan ve onlara destek olan ailelerimize ve sürekli aktif katkı veren tüm öğretmenlerimize, eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Yüksek öğretim kurumlarına yerleşecek adaylarımızın öğrenmelerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve Türkiye’ye faydalı görevler üstleneceklerine olan inancımız tam olduğunu da belirtmek isterim.

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Kıymetli adaylar, YKS’nin sona ermesiyle beraber başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçları açıklandı. Hayırlı olsun”

YKS ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

YKS’nin açıklanmasıyla beraber YKS şampiyonları da merak konusu olurken, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Yıldız Teknik Üniversitesi, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlkar Uyanıker,

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu,

Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar,

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir,

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Şerif Efe Dartar birinci oldu.

AYT BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI

Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) ise üç farklı alanda öğrenciler yer alırken, Sayısal’da TYT birincilerinden Şerif Efe Dartar birinci oldu.

Sözel alanda Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Selahattin Coşkun ve eşit ağırlık bölümlerinde ise Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi TuğseM Bahar birinci oldu.

YDT BİRİNCİLERİ KİM?

Yabancı Dil Testi’nde (YDT) birinci olan öğrenciler ise şöyle:

Almanca’da Kabataş Erkek Lisesi’nden Eylül Uyar,

Arapça’da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ammar  Moataz Mohamed İbrahım Mahmoud,

Fransızca’da Açık Öğretim Lisesi’nden Sena İlhan/Denizli,

İngilizce’de Kadıköy Anadolu Lisesi’nden Doğa Erdemir,

Rusça’da Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nden Ela Demirel

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